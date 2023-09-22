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    20:41, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Флаг Казахстана подняли на Азиаде в Ханчжоу

    Азиада
    Фото: НОК РК.

    Казахстанская спортивная делегация официально прибыла на летние Азиатские игры в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Торжественная церемония поднятия флага Казахстана, означающая официальное прибытие казахстанской спортивной делегации на Азиатские игры, состоялась сегодня, 21 сентября.

    - Сегодня в торжественной обстановке на Азиатских играх в Ханчжоу был поднят флаг нашей страны. В некоторых видах спорта уже стартовал квалификационный раунд. Впереди же всех нас ждет напряженная борьба за медали. На данный момент в Ханчжоу размещены более 200 наших спортсменов. Все атлеты имеют необходимые условия для тренировок и проживания. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке олимпийским штабом. Сборные команды обеспечены всем необходимым, готовятся к своим выступлениям, - сообщил директор департамента спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов.

    Адильбек Мусин — один из лидеров команды Казахстана по плаванию и рекордсмен страны, поделился эмоциями, отметив важность церемонии поднятия флага для спортсменов.

    - Поднятие флага является отправной точкой и знаменует вступление казахстанской делегации в Игры. Флаг для нас является не просто государственным символом, здесь он олицетворяет нашу родину – Казахстан, воодушевляет и мотивирует нас на победы! - сказал он.

    Азиатские игры в Ханчжоу стартуют 23 сентября. Соревнования пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база.

    Сборная Казахстана насчитывает 525 атлета, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

    В девяти видах спорта будут разыграны лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, артистическое плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис, легкая атлетика.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
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