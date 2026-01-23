ФК «Жетысу» больше не государственный: как сегодня финансируется футбол в области
Футбольный клуб «Жетысу» в настоящее время не является государственным, а функционирует в форме общественного фонда. Об этом сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта области Жетысу Еркебулан Дуанаев комментируя вопросы, связанные с финансированием футбола в регионе, передает Kazinform.
По его словам, в рамках политики по коммерциализации клубного футбола в конце 2024 года государственное коммунальное казенное предприятие «Футбольный клуб «Жетысу», находившееся на 100% в собственности государства, было ликвидировано.
Соответствующее решение принято постановлением акимата области от 22 октября 2024 года № 341. С этого момента прямое бюджетное финансирование клуба было полностью прекращено.
— С 5 января 2025 года ФК «Жетысу» зарегистрирован как общественный фонд. Это означает, что клуб больше не является государственным учреждением и не получает прямого финансирования из бюджета, — отметил заместитель руководителя управления.
Он пояснил, что поддержка футбола в регионе сегодня осуществляется исключительно через механизм государственного социального заказа. Так, в 2025 году управлением был объявлен конкурс на оказание услуги «Содержание и обеспечение функционирования профессиональной футбольной команды области» на сумму 1,7 млрд тенге. Победителем конкурса стал общественный фонд «Футбольный клуб «Жетысу».
При этом, как подчеркнули в управлении, средства не выделяются конкретному клубу или отдельным футболистам напрямую, а направляются на реализацию комплексных задач по развитию футбола.
— Финансирование охватывает не только основную команду, но и молодежные, детско-юношеские, а также женскую команду и работу футбольного центра. Речь идет о полноценной системе подготовки спортивного резерва, — пояснил представитель ведомства.
В 2026 году на развитие футбола в области Жетысу в рамках государственного социального заказа предусмотрено более 2,4 млрд тенге. Эти деньги планируется направить на обеспечение учебно-тренировочного процесса, проведение сборов, участие команд в чемпионатах Премьер-лиги, Второй лиги и Женской лиги, а также в республиканских соревнованиях среди детей и подростков.
Кроме того, финансирование предусматривает расходы на проезд, проживание и питание при выезде на соревнования, приобретение спортивной экипировки и инвентаря, медицинское сопровождение спортсменов и развитие массового и детско-юношеского футбола.
— Основная цель — не содержание одного клуба, а развитие футбола в регионе в целом, формирование спортивного резерва и приобщение молодежи к здоровому образу жизни, — резюмировал Еркебулан Дуанаев.
Он также сообщил, что директором общественного фонда «Футбольный клуб «Жетысу» в настоящее время является Марк Гурман.
Напомним, ранее аким области Жетысу уже заявлял, что с начала 2025 года футбольный клуб «Жетысу» будет ликвидирован. А его финансирование переведут в конкурентную среду.
Также мы рассказывали почему власти Кызылорды продолжают финансировать частный ФК «Кайсар»