    10:31, 23 Январь 2026 | GMT +5

    ФК «Жетысу» больше не государственный: как сегодня финансируется футбол в области

    Футбольный клуб «Жетысу» в настоящее время не является государственным, а функционирует в форме общественного фонда. Об этом сообщил заместитель руководителя управления физической культуры и спорта области Жетысу Еркебулан Дуанаев комментируя вопросы, связанные с финансированием футбола в регионе, передает Kazinform.

    Фото: Руслан Темиргали

    По его словам, в рамках политики по коммерциализации клубного футбола в конце 2024 года государственное коммунальное казенное предприятие «Футбольный клуб «Жетысу», находившееся на 100% в собственности государства, было ликвидировано.

    Соответствующее решение принято постановлением акимата области от 22 октября 2024 года № 341. С этого момента прямое бюджетное финансирование клуба было полностью прекращено.

    — С 5 января 2025 года ФК «Жетысу» зарегистрирован как общественный фонд. Это означает, что клуб больше не является государственным учреждением и не получает прямого финансирования из бюджета, — отметил заместитель руководителя управления.

    Он пояснил, что поддержка футбола в регионе сегодня осуществляется исключительно через механизм государственного социального заказа. Так, в 2025 году управлением был объявлен конкурс на оказание услуги «Содержание и обеспечение функционирования профессиональной футбольной команды области» на сумму 1,7 млрд тенге. Победителем конкурса стал общественный фонд «Футбольный клуб «Жетысу».

    При этом, как подчеркнули в управлении, средства не выделяются конкретному клубу или отдельным футболистам напрямую, а направляются на реализацию комплексных задач по развитию футбола.

    — Финансирование охватывает не только основную команду, но и молодежные, детско-юношеские, а также женскую команду и работу футбольного центра. Речь идет о полноценной системе подготовки спортивного резерва, — пояснил представитель ведомства.

    В 2026 году на развитие футбола в области Жетысу в рамках государственного социального заказа предусмотрено более 2,4 млрд тенге. Эти деньги планируется направить на обеспечение учебно-тренировочного процесса, проведение сборов, участие команд в чемпионатах Премьер-лиги, Второй лиги и Женской лиги, а также в республиканских соревнованиях среди детей и подростков.

    Кроме того, финансирование предусматривает расходы на проезд, проживание и питание при выезде на соревнования, приобретение спортивной экипировки и инвентаря, медицинское сопровождение спортсменов и развитие массового и детско-юношеского футбола.

    — Основная цель — не содержание одного клуба, а развитие футбола в регионе в целом, формирование спортивного резерва и приобщение молодежи к здоровому образу жизни, — резюмировал Еркебулан Дуанаев.

    Он также сообщил, что директором общественного фонда «Футбольный клуб «Жетысу» в настоящее время является Марк Гурман.

    Напомним, ранее аким области Жетысу уже заявлял, что с начала 2025 года футбольный клуб «Жетысу» будет ликвидирован. А его финансирование переведут в конкурентную среду.

    Также мы рассказывали почему власти Кызылорды продолжают финансировать частный ФК «Кайсар»

    Теги:
    Спорт Футбол Область Жетысу
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
