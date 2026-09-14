ФК «Тобыл» переходит под управление частного бизнеса

Агрохолдинг Olzha Agro вошел в состав учредителей футбольного клуба «Тобыл» и принимает на себя управление им. Об изменениях и дальнейших планах по развитию команды рассказали на брифинге в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.

В брифинге приняли участие заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов, генеральный директор ТОО «Olzha Agro» Алишер Ходжаназаров и учредитель ФК «Тобыл» Айдос Дуйсенбиев.

По словам Алишера Ходжаназарова, решение войти в клуб принималось с учетом личной заинтересованности в его развитии и готовности участвовать в управлении. Среди приоритетов он обозначил прозрачность финансовых потоков, эффективный менеджмент и сплоченность коллектива.

— Принципиально важно дать своей команде понимание того, что нет какого-то двоевластия, нет каких-то лагерей. Очень важно, чтобы коллектив был сплочен вокруг одной конкретной цели, — подчеркнул Алишер Ходжаназаров.

На момент брифинга представители нового управления еще не успели детально ознакомиться со всеми делами клуба. Работу планируют начать с изучения финансовых показателей и внутренних процессов, после чего определят необходимые изменения. В управлении намерены использовать опыт, приобретённый в агрохолдинге.

Отдельное внимание уделят постановке общих целей. Одним из возможных приоритетов Ходжаназаров назвал развитие детской академии. По его словам, выбранные ориентиры должны быть понятны всему коллективу.

Также он сообщил, что накануне команде объявили о премии в размере 30 млн теңге.

— Достижения обязательно должны подмечаться руководством, учредителями. Мы вчера объявили команде премию в 30 миллионов теңге прямо на месте. Было очень много радости в раздевалке у ребят, — рассказал глава Olzha Agro.

При этом бюджетная поддержка клуба сохраняется. По информации Бакытжана Нарымбетова, в этом году на «Тобыл» из государственного бюджета выделили 2,1 млрд теңге — в пределах установленных лимитов. Средства направлены на подготовку команды, участие в матчах Казахстанской премьер-лиги, содержание инфраструктуры, логистику, питание, оплату труда персонала и другие базовые расходы.

— В течение последующих пяти лет по мере увеличения доли внебюджетных средств и реализации мероприятий по коммерциализации деятельности клуба предусматривается поэтапное сокращение объёма государственного финансирования футбольного клуба «Тобыл», — сообщил заместитель акима области.

В системе подготовки клуба сейчас обучаются около 360 детей. Сформирована вертикаль юношеских команд, три старшие юношеские команды и одна команда девочек участвуют в QJ League.

В феврале в частные руки перешел ФК «Окжетпес», а летом этого года новую модель управления получил футбольный клуб «Атырау».