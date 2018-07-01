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ФК «Жетысу» подписал защитника из клуба Марадоны

25 Июля 2018 06:30 141
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ФК «Жетысу» подписал защитника из клуба Марадоны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральный защитник «Динамо» из Бреста Андрей Лебедев подписал контракт с «Жетысу», передает СИА «SPORTINFORM».

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27-летний игрок обороны прибыл в Талдыкорган и согласовал все условия контракта с «семиреченацами». Последним его клубом было «Динамо» из Бреста, президентом которого недавно стал великий Диего Марадона. Кроме того, Лебедев также защищал цвета «Нафтана» и «Витебска», воспитанником которого он является. Но часть карьеры защитника прошла за пределами Беларуси: с 2010 по 2014 год он провел в Австрии, где играл за венский «Рапид», «Люстенау» и «Виенну».

Напомним, что Лебедев стал вторым новичком талдыкорганцев в летний трансферный период. Ранее игроком «Жетысу» стал опытный голкипер Алмат Бекбаев. Кроме того, это уже второй белорусский защитник, пополнивший клуб КПЛ в июле: также контракт с «Кайратом» подписал более именитый земляк Лебедева Сергей Политевич.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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