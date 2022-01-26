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ФК «Жетысу» официально объявил о назначении нового главного тренера

26 Января 2022 23:06
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ФК «Жетысу» официально объявил о назначении нового главного тренера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Талдыкорганский «Жетысу» объявил о назначении 51-летнего казахстанского специалиста Эдуарда Глазунова на пост главного тренера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Эдуард Глазунов начал тренерскую карьеру в 2003 году в «Кайрате». В 2008 году возглавил «Жетысу», это был его первый опыт в качестве главного тренера. После этого тренировал такие клубы, как «Казахмыс», «Окжетпес» и «Женис». Последней командой, которую тренировал Глазунов, был петропавловский «Кызыл-Жар».

С тех пор 51-летний специалист работал лишь в управленческих должностях. С 2016 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в «Кайсаре», а чуть позже был спортивным директором в «Иртыше». Он покинул павлодарский клуб в конце 2019 года, с тех пор Глазунов оставался без работы.

Напомним, по итогам минувшего сезона талдыкорганский «Жетысу» вылетел в Первую лигу, заняв последнее — 14 место в Премьер-Лиге.


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