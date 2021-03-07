ФК «Тобол» победил «Астану» и стал обладателем Суперкубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В финальном матче Суперкубка Казахстана костанайский «Тобол» обыграл «Астану», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Уже на второй минуте ошибка в обороне костанайцев могла привести к голу, но Семир Смайлагич простил соперника, а чуть позже после навеса с углового Сергей Малым ударом головой с краю штрафной счет открыл.

Долгое время шел футбол без опасных моментов, а к концу первой половины столичный коллектив начал давить, однако оборона с Александром Мокиным справлялись. Второй тайм команды отыграли в высоком темпе, часто создавая моменты у ворот соперников. Подопечные Григория Бабаяна раз за разом допускали грубые ошибки в обороне, только «Астана» ими не пользовалась, пока на первой компенсированной минуте Марин Томасов со штрафного не пробил по центру ворот. Действо перешло в серию пенальти, на которую Андрей Тихонов успел вывести Александра Заруцкого и ошибся, потому что тот ничего не отбил, а вот Мокин справился с ударом Романа Муртазаева и принес своей команде Суперкубок Казахстана.

Отметим, что в матче за третье место на турнире алматинский «Кайрат» переиграл карагандинский «Шахтер».

«Тобол» — «Астана» 1:1 (1:0), пен. 5:4

Голы: Малый 14 (1:0), Томасов 90+1 (1:1)

Серия пенальти: Бейсебеков — 0:1, Мужиков — 1:1, Чуперка — 1:2, Аманович — 2:2, Муртазаев (вратарь) — 2:2, Тагыберген — 2:3, Барсегян — 3:3, Йованчич — 4:3, Томасов — 4:4, Нургалиев — 5:4.