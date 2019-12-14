ФК «Тараз» отстоял свое право играть в Премьер-лиге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Болельщики футбольной команды «Тараз» направили письма в редакции местных газет, в которых подчеркнули, что команда мастеров выполнила главную задачу сезона – сохранила прописку в Премьер-лиге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на авторов письма, членов фанатской группы «Тараз».

«Отдельная благодарность руководителю клуба Канату Мусатаеву, - пишут в письме болельщики футбола. – В первый год работы он вернул в клуб местных ребят и вывел «Тараз» в Премьер-лигу. – В этом году, несмотря на скромный бюджет, сумел собрать добротную команду, где в основном делался расчет на местных футболистов и тренеров. В результате в сложной борьбе клуб остался в Премьер-лиге, опередив «Актобе» и «Атырау», а также обыграв в стыковых матчах «Акжайык».

В письме также отмечается, что успехов добились и юношеские команды футбольного центра «Тараз», которые заняли призовые места в кубке и чемпионате страны.

«Раньше в клубе мало что делалось, - продолжают авторы письма. - А в этом году реконструирован стадион «Жастар», где появилось два поля, раздевалка и трибуны. Более 600 детей занимаются в футбольном центре, что даст большой толчок развитию детско-юношеского и профессионального футбола. За счет спонсоров, наконец-то, осуществляется давняя мечта болельщиков - строится клубный магазин, где мы могли бы купить атрибутику. Кроме того, стадион клуба получил вторую категорию УЕФА, что позволит принимать международные матчи».

Болельщики футбольного клуба выразили благодарность акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову за то, что пригласили в клуб такого специалиста.

«Канат Мусатаев настоящий спортсмен-профессионал, который хорошо знает свое дело и пользуется большим авторитетом в сфере футбола. Мы надеемся, что в будущем он приведет команду к более высоким местам в первенстве страны», - пишут болельщики футбольной команды «Тараз».

Отметим, что по итогам года Канат Мусатаев вошел в семерку лучших менеджеров Премьер-лиги по версии портала Goalkz.kz.

Директор таразского клуба Канат Мусатаев является воспитанником шымкентского футбола. Он признан лучшим футболистом страны в 1994 году. В 1992, 1993, 1994, 1995, 1999 годы был включен в состав 33 лучших футболистов Республики Казахстан. Выступал за «СКИФ-Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Иртыш» (Павлодар), «Тараз», «Кайсар» (Кызылорда) и других. Проведя 343 игры, вошел в двадцатку футболистов, сыгравших наибольшее количество игр в чемпионате Казахстана.

После завершения игровой карьеры Канат Мусатаев работал тренером в «Ордабасы», «Железнодорожнике» и «Тарлане». Занимал должность менеджера в карагандинском «Шахтере». В 2012 году был назначен заместителем спортивного директора Казахстанской Федерации футбола. В январе 2018 года возглавил ФК «Тараз».