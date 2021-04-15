ФК «Тараз» - на третьем месте в пятом туре чемпионата  РК

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Тяжелая игра футбольного клуба «Тараз» на выезде в Туркестане, тем не менее, порадовала болельщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ФК «Тараз», в пятом туре Olimpbet-чемпионата страны «Тараз» сыграл в гостях против туркестанского «Турана» и одержал трудовую победу – 1:0.

«Конечно, команда готовилась к сложному поединку, - прокомментировали в клубе. - Но вот такой жесткой борьбы со стороны соперников мало кто ожидал. Хозяева играли не просто жестко, а порой весьма грубо, и судье то и дело приходилось останавливать матч. Особенно досталось в этой игре сербскому легионеру «Тараза» Ненаду Адамовичу, которого раз за разом валили на газон, не стесняясь откровенно фолить против него. Тычки, толчки, удары по ногам – всё это почувствовал на себе в этот день Ненад, досталось и другим игрокам. Оно и понятно – хозяева горели желанием одержать первую победу в чемпионате, а также реабилитироваться за крупное поражение от «Кайрата» в предыдущем матче».

Первый тайм прошел в довольно высоком темпе, причем гости владели явным преимуществом. И если бы удача была на стороне таразской команды, то счет мог быть открытым. Однако в конце тайма туркестанцы провели довольно острую контратаку, в которой только проворство Марата Шахметова не позволило хозяевам открыть счет.

«Во втором тайме жесткая борьба продолжилась. Но радовало то, что таразцы продолжали искать счастья у ворот хозяев. Они очень хотели победы и добились ее! На 78-й минуте Педро Эуженио подхватил мяч у штрафной площади и красивым пушечным выстрелом отправил пятнистого в ворота – 0:1», - отметили в пресс-службе ФК «Тараз».

Далее таразцы грамотно оборонялись и сохранили нужный счет. Теперь у команды в таблице 11 очков в пяти матчах. И клуб располагается на третьем месте в компании казахстанских грандов – «Астаны», «Кайрата» и «Тобола», у которых также 11 очков.

Напомним, в четвертом туре Olimpbet-чемпионата страны «Тараз» на своем поле обыграл «Шахтера» из Караганды с разгромным счетом 4:0. Убедительная победа позволила таразцам на некоторое время стать единоличными лидерами казахстанской Премьер-лиги. Все голы забили легионеры, что говорит о точечной селекции клуба. Свою первую и важнейшую победу в чемпионате страны «Тараз» одержал в гостях, обыграв кызылординский «Кайсар» – 3:2. Основной костяк команды составляют воспитанники жамбылского клуба.