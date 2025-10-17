ФК «Кызыл-Жар» оштрафован за отказ сотрудничать с федерацией футбола

Сообщается, что клуб отказался сотрудничать и воспрепятствовал проведению служебного расследования, чем нарушил распоряжение КФФ.

На основании пункта 1 статьи 61 Дисциплинарного регламента федерации принято решение наложить на ФК «Кызыл-Жар» штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге), который клуб обязан оплатить до 7 ноября 2025 года.

Кроме того, его обязали оказать содействие Службе безопасности и интегрити КФФ – провести опрос игроков, менеджера, тренерского штаба и других лиц, а также предоставить необходимые материалы и объяснения.

Кроме того, клубу пригрозили строгими санкциями – в случае невыполнения решения, Федерация сообщила, что может снять очки, перевести в низший дивизион или запретить участие в футбольной деятельности.

В июле 2025 года, петропавловский футбольный клуб столкнулся с финансовыми трудностями — зарплаты не выплачивались тренерскому штабу и игрокам.