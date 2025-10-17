РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:23, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    ФК «Кызыл-Жар» оштрафован за отказ сотрудничать с федерацией футбола

    Казахстанская федерация футбола оштрафовала петропавловский клуб «Кызыл-Жар» за отказ сотрудничать со службой безопасности и интегрити при проведении расследования матча против «Турана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    Сообщается, что клуб отказался сотрудничать и воспрепятствовал проведению служебного расследования, чем нарушил распоряжение КФФ.

    На основании пункта 1 статьи 61 Дисциплинарного регламента федерации принято решение наложить на ФК «Кызыл-Жар» штраф в размере 100 МРП (393 200 тенге), который клуб обязан оплатить до 7 ноября 2025 года.

    Кроме того, его обязали оказать содействие Службе безопасности и интегрити КФФ – провести опрос игроков, менеджера, тренерского штаба и других лиц, а также предоставить необходимые материалы и объяснения.

    Кроме того, клубу пригрозили строгими санкциями – в случае невыполнения решения, Федерация сообщила, что может снять очки, перевести в низший дивизион или запретить участие в футбольной деятельности.

    В июле 2025 года, петропавловский футбольный клуб столкнулся с финансовыми трудностями — зарплаты не выплачивались тренерскому штабу и игрокам.

    Теги:
    Спорт Футбол
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают