ФК «Кайрат» уступил московскому «Динамо» в контрольном матче

БЕЛЕК. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» провел свой первый спарринг в рамках подготовки к сезону Премьер-лиги 2021 года. Казахстанцам не удалось переиграть «динамовцев», пропустив по голу в каждом тайме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Первым отличился нигерийский нападающий московского клуба Сильвестр «Слай» Игбун успешно реализовав пенальти - 1:0. На старте второго тайме гол алматинцам забил защитник Роман Нойштедтер, к слову, имеющий казахстанские корни.

По данным портала Transfermarkt, состав «Динамо» оценивается в 57 миллионов евро. Самым дорогим игроком москвичей является атакующий полузащитник из Польши Себастьян Шиманьский.

«На прошлых сборах в стартовом матче третьего предсезонного УТС «Кайрат» сыграл с динамовцами в ничью — 1:1, голом отличился воспитанник «желто-черных» Данияр Усенов», - сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Свой следующий спарринг алматинцы проведут уже 6 февраля с самарскими «Крыльями Советов» и украинской «Александрией», а 9 числа – «Кайрат» сыграет с московским «Торпедо» и черногорской «Будучностью».

«Динамо» (Москва, Россия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Игбун (40, пен.), 2:0 Нойштедтер (48)

«Динамо»: Лещук, Кутицкий, Нойштедтер, Евгеньев (к), Москвичёв, Школик, Каборе, Терехов, Захарян, Игбун (Карапузов, 62), Тюкавин (Комличенко, 46)

Главный тренер: Сандро Шварц

«Кайрат»: Покатилов, Миканович, Алип, Дугалич (к), Оганесян, Гуральски, Косович, Абикен, Алыкулов, Вагнер Лав, Мамба

Главный тренер: Алексей Шпилевский