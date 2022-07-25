25 Июля 2022 03:11

ФК «Кайрат» установил рекорд в проигранном матче Лиги конференций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Матч алматинского футбольного клуба «Кайрат» с венгерским «Кишварда» стал самым посещаемым среди всех первых матчей второго отборочного раунда Лиги конференций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На первый еврокубковый матч «Кайрата» в новом сезоне пришло 17 182 зрителя. По посещаемости алматинский клуб занял первое место. Также в топ-5 самых посещаемых матчей Лиги конференций попали «Витория» — «Академия Пушкаша» (14 863 зрителя), «Хапоэль» Беэр-Шева — «Динамо» Минск (14 571 зритель), «Левски» — ПАОК (14 123 зрителя) и «Рапид» — «Лехия» (12 700 зрителей).

Несмотря на такую поддержку болельщиков, «Кайрат» не смог их порадовать результатом — 0:1. Ответный матч состоится 28 июля в Венгрии.





Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»