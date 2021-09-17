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    23:32, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ФК «Кайрат» сыграл вничью с «Омонией» в матче Лиги конференций

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский «Кайрат» провел первый матч в истории на групповом этапе еврокубков и набрал в нем первое очко, сыграв вничью с кипрской «Омонией», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Кайрат» в Алматы сыграл вничью с кипрской «Омонией» — 0:0. Также в группе с казахстанским клубом выступают швейцарский «Базель» и азербайджанский «Карабах» — сегодня они проведут очный матч.

    Что касается дальнейших выступлений «Кайрата» на групповом этапе, то 30 сентября алматинцы в гостях сыграют с «Базелем», после чего проведут еще один выездной матч — 21 октября против «Карабаха». Добавим, что «Кайрат» в нынешнем сезоне является единственным представителем Казахстана в групповом раунде еврокубков.

    Теги:
    Спорт Футбол Алматы
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