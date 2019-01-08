ФК «Кайрат» сообщил об уходе гендиректора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» сообщает об изменениях в структуре клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Генеральный директор ФК «Кайрат» Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию.

«Мы благодарны Алишеру за его работу, в течение двух последних сезонов он успешно проявлял себя на занимаемой должности. Под его руководством было выполнено множество поставленных задач. Алишер зарекомендовал себя как профессионал своего дела, ответственный и креативный руководитель, с фундаментальным футбольным образованием и большой любовью к футболу», ­ - сказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.

«Покинуть клуб было его собственным решением, которому мы решили не препятствовать и дать ему возможность развиваться дальше в своей карьере. Со своей стороны, я бы хотел пожелать Алишеру удачи и искренне поблагодарить за совместно проделанную работу», - добавил Кайрат Боранбаев.