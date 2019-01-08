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ФК «Кайрат» сообщил об уходе гендиректора
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» сообщает об изменениях в структуре клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Генеральный директор ФК «Кайрат» Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию.
«Мы благодарны Алишеру за его работу, в течение двух последних сезонов он успешно проявлял себя на занимаемой должности. Под его руководством было выполнено множество поставленных задач. Алишер зарекомендовал себя как профессионал своего дела, ответственный и креативный руководитель, с фундаментальным футбольным образованием и большой любовью к футболу», - сказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.
«Покинуть клуб было его собственным решением, которому мы решили не препятствовать и дать ему возможность развиваться дальше в своей карьере. Со своей стороны, я бы хотел пожелать Алишеру удачи и искренне поблагодарить за совместно проделанную работу», - добавил Кайрат Боранбаев.
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