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ФК «Кайрат» сообщил об уходе гендиректора

8 Января 2019 11:00 214
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ФК «Кайрат» сообщил об уходе гендиректора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Кайрат» сообщает об изменениях в структуре клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Генеральный директор ФК «Кайрат» Алишер Апсалямов покидает свой пост по собственному желанию.

«Мы благодарны Алишеру за его работу, в течение двух последних сезонов он успешно проявлял себя на занимаемой должности. Под его руководством было выполнено множество поставленных задач. Алишер зарекомендовал себя как профессионал своего дела, ответственный и креативный руководитель, с фундаментальным футбольным образованием и большой любовью к футболу», ­ - сказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.

«Покинуть клуб было его собственным решением, которому мы решили не препятствовать и дать ему возможность развиваться дальше в своей карьере. Со своей стороны, я бы хотел пожелать Алишеру удачи и искренне поблагодарить за совместно проделанную работу», -  добавил Кайрат Боранбаев.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Алматы,
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