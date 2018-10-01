ФК «Кайрат» потерял шансы на чемпионство

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос прокомментировал поражение в матче с «Ордабасы - 2:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».





«В первую очередь хочу сказать, что мы сегодня проиграли тот матч, который мы не должны были проигрывать. Мы играли против команды, у которой были проблемы. Команде, которая хочет выиграть чемпионат, нельзя проигрывать такие матчи, как сегодня. Сегодня мы потеряли шансы на чемпионство.

Что хочу сказать по игре, а также отчет о тех проблемах, которые были у нас в течение всего этого сезона: мы не можем сыграть на ноль и не пропустить гол. Любая команда, даже с малым количеством голевых моментов, забивает нам гол. Когда ты едешь на выезд и играешь против результата, то становится очень сложно.

Я считаю, что сегодня у нас было три хороших момента, чтобы сравнять счет. Если бы мы сравняли счет, то у нас бы были шансы выиграть этот матч, но сегодня был такой день, когда невозможно было забить, даже если бы мы играли целый день. Прошу прощения у болельщиков за это поражение».

Итоги игры также подвел экс-наставник «Кайрата», а ныне главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе:

«Благодарен футболистам за самоотдачу. Максимально они отдались игре, готовились хорошо. Конечно, против такой команды, как «Кайрат» очень важно хорошо закрыться и использовать пространство, которое появляется при быстрых атаках. Я думаю, что мы очень хорошо это сделали.

Что касается двух голов, которые отменили, то очень интересно посмотреть. Показалось, что один из них был чистый стопроцентный гол. А так, конечно, мы довольны.

После долгих матчей, которые мы не выигрывали, очень важно было выиграть. Это дополнительно даст уверенности нашим футболистам, тем более обыграли «Кайрат». Сейчас, у нас есть время как для отдыха, так и для того, чтобы дополнительно подготовиться к завершающим играм, которые очень важны. Каждая игра для нас как финал, и мы будем стараться показывать максимально хорошую игру и хороший результат».