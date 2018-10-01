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ФК «Кайрат» отправил в отставку главного тренера

15 Октября 2018 14:24 185
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ФК «Кайрат» отправил в отставку главного тренера

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ФК «Кайрат» отправил в отставку главного тренера. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» и президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Карлос является специалистом высокого класса, видна испанская школа. Это один из многих сильных специалистов, которые были в «Кайрате», не зря он проработал у нас полтора года. Может, был языковой барьер, но он сильный тренер. Мы в принципе довольны его работой, решили расстаться, потому что он не выполнил основные цели и задачи, которые поставили перед ним на этот год - выигрыш чемпионата Казахстана и выход в групповой этап Лиги Европы. Тяжело судить, кто виноват. Мы считаем, что виноваты все»,- сказал Кайрат Боранбаев.

ФК «Кайрат» отправил в отставку главного тренера 

В клубе доверили руководство командой известному казахстанскому футболисту Андрею Карповичу, которые еще буквально недавно играл и защищал цвета Национальной сборной.

«Карпович - успешный футболист, что касается тренерской деятельности, то у него есть большое желание и он стремится к тому, что получить знания, участвовал в модуле Университета Лейпцига. Задачи на окончание сезона - выиграть Кубок Казахстана, где мы впервые играли в этом сезоне казахстанскими футболистами и дошли до финала. В тренерский штаб вошли тренеры «Кайрата А» и «Кайрата М». На следующий год у нас есть решение по главному тренеру. Мы проводили 8 модулей с Лейпцигским университетом, который выдает выпускникам лицензию PRO, провели обучение всего тренерского состава от юношеской до взрослой команды. На следующий год у нас будет специалист из Германии, с философией и тренировочным процессом, построенном на немецкой философии футбола. Тренер начнет работу с нового сезона. У нас есть понимание стратегии развития, философии, исходя из этого, планировали это», - сообщил Кайрат Боранбаев.

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Ключевые слова: Спорт, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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