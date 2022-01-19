ФК «Кайрат» остался без капитана и трех игроков основы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ФК «Кайрат» объявил об уходе капитана и еще трех игроков основы, передает МИА «Казинформ».

«В связи с окончанием трудовых отношений между футбольным клубом «Кайрат» и четырьмя игроками: Гафуржан Суюмбаев, Стас Покатилов, Камо Оганесян и Денис Поляков покидают расположение клуба», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Гафуржан Суюмбаев присоединился к «Кайрату» в 2016 году, сыграл 149 матчей, в которых он забил 12 голов и отдал 24 результативные передачи.

Стас Покатилов стал игроком «Кайрата» в 2016 году и сыграл 151 матч, из которых в 45 матчах оставил свои ворота сухими.

Камо Оганесян присоединился к «желто-черным» в 2020 году, отыграл 59 матчей, в которых отличился 6 голами и 5 результативными передачами.

Денис Поляков стал игроков «Кайрата» в 2020 году и отыграл 51 матч, в которых он успел отличится 4 голами и 2 результативными передачами.

Фото: fckairat.com