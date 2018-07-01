ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Ими стали 34-летний полузащитник Пиралы Алиев и 24-летний защитник Рафкат Аслан.

Выступавший в целом ряде казахстанских клубов Пиралы Алиев уже защищал цвета павлодарской команды в период 2015-17 годов.

Рафкат Аслан ранее выступал за «Тобол», «Актобе» и «Атырау».

Напомним, что «Иртыш» на этой неделе закончил свою еврокубковую кампанию.



