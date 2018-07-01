ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами
22 Июля 2018 15:42 143
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеБолее 1,5 млрд тенге оставили казахстанцы в РФ во время мундиаля - СМИ Футболисты сборной Хорватии перечислят призовые за ЧМ в фонд помощи детям
Ими стали 34-летний полузащитник Пиралы Алиев и 24-летний защитник Рафкат Аслан.
Выступавший в целом ряде казахстанских клубов Пиралы Алиев уже защищал цвета павлодарской команды в период 2015-17 годов.
Рафкат Аслан ранее выступал за «Тобол», «Актобе» и «Атырау».
Напомним, что «Иртыш» на этой неделе закончил свою еврокубковую кампанию.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Подопечный тренера Головкина Гассиев проиграл Усику
- Головкин посетил вечер бокса Гассиев-Усик
- Сборная Казахстана по пляжному футболу разгромила Грецию
- Казахстанcкая теннисистка Воскобоева проиграла в полуфинале турнира в Гштааде
- Велогонщик «Астаны» Омар Фраиле победил на 14 этапе Тур де Франс
- Казахстанский боец ММА посвятил победу Денису Тену
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Тулекбаева Айгуль
954-047