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ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами

22 Июля 2018 15:42 143
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ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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Ими стали 34-летний полузащитник Пиралы Алиев и 24-летний защитник Рафкат Аслан.

Выступавший в целом ряде казахстанских клубов Пиралы Алиев уже защищал цвета павлодарской команды в период 2015-17 годов.

Рафкат Аслан ранее выступал за «Тобол», «Актобе» и «Атырау».

Напомним, что «Иртыш» на этой неделе закончил свою еврокубковую кампанию.


ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами

 

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Ключевые слова: Спорт,
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