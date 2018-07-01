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ФК «Иртыш» подпишет экс-игрока «Бенфики»

24 Июля 2018 04:30 70
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ФК «Иртыш» подпишет экс-игрока «Бенфики»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Португальский полузащитник софийского ЦСКА Рубен Пинто может стать игроком «Иртыша», передает СИА «SPORTINFORM».

26-летний португалец входит в шорт-лист игроков, которых хотел бы видеть в своем составе Димитар Димитров. Последний сезон он провел в высшем дивизионе Болгарии, защищая цвета ЦСКА. А до этого выступал лишь на родине, играя за «Белененсеш», «Пасуш Феррейру» и вторую команду «Бенфики». Стоит также отметить, что Рубен Пинто прошел все юношеские и молодежную сборные Португалии. Ожидается, что он присоединится к команде Димитрова в ближайшие дни.

Ранее мы сообщали, что «Иртыш» подписал другого португальца - Уго Секу. Кроме того, контракт с павлодарцами подписали голкипер Джурахон Бабаханов, защитник Рафкат Аслан и хавбек Пиралы Алиев.

Напомним, что «Иртыш» в последнем туре увез ничью из Костаная, а до этого вылетел из Лиги Европы, уступив на своем поле литовскому «Тракаю».

 

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Ключевые слова: Спорт,
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