ФК «Атырау» определился с главным тренером на следующий сезон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер ФК «Атырау» Виктор Кумыков официально продлил контракт с западноказахстанским клубом, передает Sports.kz.

55-летний российский специалист Виктор Кумыков прибыл в Атырау и продлил контракт с западноказахстанским клубом. Вместе с ним также работу продолжит весь тренерский штаб, куда входят Роман Узденов, Олег Корниенко, Куаныш Кабдулов, Владимир Зиванович и Срджан Солдатович.

Напомним, что Виктор Кумыков принял ФК«Атырау» в июле нынешнего года и помог команде сохранить прописку в Премьер-Лиге.