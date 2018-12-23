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ФК «Атырау» определился с главным тренером на следующий сезон
23 Декабря 2018 05:48 21
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер ФК «Атырау» Виктор Кумыков официально продлил контракт с западноказахстанским клубом, передает Sports.kz.
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55-летний российский специалист Виктор Кумыков прибыл в Атырау и продлил контракт с западноказахстанским клубом. Вместе с ним также работу продолжит весь тренерский штаб, куда входят Роман Узденов, Олег Корниенко, Куаныш Кабдулов, Владимир Зиванович и Срджан Солдатович.
Напомним, что Виктор Кумыков принял ФК«Атырау» в июле нынешнего года и помог команде сохранить прописку в Премьер-Лиге.
Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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