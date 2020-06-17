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ФК «Астана» стартует в Лиге чемпионов 18/19 августа

17 Июня 2020 21:21
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ФК «Астана» стартует в Лиге чемпионов 18/19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА определили даты проведения квалификации Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Вплоть до раунда плей-офф стадии будут состоять из одного матча.

«Астана» стартует с первого квалификационного раунда, который состоится 18/19 августа 2020 года.
Второй раунд квалификации пройдёт 25-26 августа. Третий - 15/16 сентября. Раунд плей-офф: 22-24 и 29/30 сентября.


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#Нур-Султан   #Спорт  
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