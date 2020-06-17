ФК «Астана» стартует в Лиге чемпионов 18/19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - УЕФА определили даты проведения квалификации Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Вплоть до раунда плей-офф стадии будут состоять из одного матча.

«Астана» стартует с первого квалификационного раунда, который состоится 18/19 августа 2020 года.

Второй раунд квалификации пройдёт 25-26 августа. Третий - 15/16 сентября. Раунд плей-офф: 22-24 и 29/30 сентября.