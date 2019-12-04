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ФК «Астана» примет участие в турнире в Португалии
4 Декабря 2019 22:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ФК «Астана» примет участие в международном турнире в Португалии. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт футбольного клуба.
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В начале февраля в Португалии пройдет международный товарищеский турнир «Атлантик Кап», в котором примет участие и основной состав футбольного клуба «Астана».
Помимо шестикратных чемпионов Казахстана, свое участие уже подтвердили 13-кратный чемпион Дании ФК «Копенгаген», датские «Орхус», «Брондбю» и шведские «Норчеппинг» и «Хаккен».
Ключевые слова: Спорт,
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