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ФК  «Астана» примет участие в турнире в Португалии

4 Декабря 2019 22:17
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ФК  «Астана» примет участие в турнире в Португалии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ФК «Астана» примет участие в международном турнире в Португалии. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт футбольного клуба.

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В начале февраля в Португалии пройдет международный товарищеский турнир «Атлантик Кап», в котором примет участие и основной состав футбольного клуба «Астана».

Помимо шестикратных чемпионов Казахстана, свое участие уже подтвердили 13-кратный чемпион Дании ФК «Копенгаген», датские «Орхус», «Брондбю» и шведские «Норчеппинг» и «Хаккен».

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Ключевые слова: Спорт,
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