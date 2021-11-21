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ФК «Астана» представил нового главного тренера

21 Ноября 2021 17:49
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ФК «Астана» представил нового главного тренера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сербский специалист Срджан Благоевич подписал контракт с футбольным клубом «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт клуба.

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На родине Благоевич возглавлял различные клубы и имеет богатый тренерский опыт. Последним местом работы тренера является актауский «Каспий», вместе с которым он проработал в течение двух сезонов и сумел выстроить команду крепкого уровня.

«Контракт с тренером рассчитанном сроком на два года. Коллектив футбольного клуба «Астана» рад приветствовать специалиста в столичной команде и желает больших успехов на новом месте. Добро пожаловать, Срджан!» - говорится в сообщении.




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#Нур-Султан   #Спорт   #Футбол  
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