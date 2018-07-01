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ФК «Астана» подписал пятого нападающего

21 Июля 2018 09:21 190
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ФК «Астана» подписал пятого нападающего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ФК «Астана» подписал форварда сборной Кюрасао и бельгийского «Гента» Рангело Янга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

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Янга стал пятым нападающим «Астаны» в заявке на сезон. В команде уже имеются казахстанцы Алексей Щеткин и Роман Муртазаев, серб Джордже Деспотович и конголезец Джуниор Кабананга. Кроме того, совсем недавно столичный клуб укрепился бразильским полузащитником атакующего плана Педро Энрике.

Янга в минувшем сезоне выступал в двух чемпионатах: с весны 2018 года в Бельгии в составе «Гента» Рангело помог завоевать своему клубу путевку в Лигу Европы - провел 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. А начало сезона 2017/18 Рангело пришлось на Словакию, где он играл за «Тренчин»: 14 забитых мячей в 17 играх. Весь сезон 2016/17 гг. 26-летний нападающий также выступал в составе словацкого «Тренчина», став с 14 забитыми мячами одним из лучших бомбардиров чемпионата. Кроме того, в карьере Янги были также голландские «Вильям II», «Экселсиор» и «Дордрехт».

Напомним, что «Астана» преодолела первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв на выезде черногорскую «Сутьеску», а после матча главный тренер столичной команды признал, что доволен игрой.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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