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ФК «Астана» официально снял команду с Первой лиги
12 Июня 2020 22:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФК «Астана» отозвал заявку своей молодежной команды, «Астана-Жас», от участия в Казахстанской Первой лиге сезона-2020, сообщает Sports.kz.
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Турнир должен был начаться 4 апреля, однако его старт был отложен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, «Астана-Жас» вышел в Первую лигу по итогам минувшего сезона. Ожидается, дата возобновления чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге, Первой и Второй лигах станет известна на следующей неделе.
КПЛ была прервана в середине марта — не все команды даже успели доиграть матчи 3-го тура. Пока в турнирной таблице лидирует «Астана» — столичный клуб набрал 7 очков.
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