+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 17 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ФК «Астана» официально снял команду с Первой лиги

12 Июня 2020 22:49
Поделиться:
ФК «Астана» официально снял команду с Первой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФК «Астана» отозвал заявку своей молодежной команды, «Астана-Жас», от участия в Казахстанской Первой лиге сезона-2020, сообщает Sports.kz.

Новости по теме
Где смотреть дебютный бой первой казахстанки в истории UFC
Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА ЧМ по борьбе в 2020 году не будет Названа дата возобновления чемпионата Казахстана по футзалу

Турнир должен был начаться 4 апреля, однако его старт был отложен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, «Астана-Жас» вышел в Первую лигу по итогам минувшего сезона. Ожидается, дата возобновления чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге, Первой и Второй лигах станет известна на следующей неделе.
КПЛ была прервана в середине марта — не все команды даже успели доиграть матчи 3-го тура. Пока в турнирной таблице лидирует «Астана» — столичный клуб набрал 7 очков.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив