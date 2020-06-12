ФК «Астана» официально снял команду с Первой лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФК «Астана» отозвал заявку своей молодежной команды, «Астана-Жас», от участия в Казахстанской Первой лиге сезона-2020, сообщает Sports.kz.

Турнир должен был начаться 4 апреля, однако его старт был отложен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, «Астана-Жас» вышел в Первую лигу по итогам минувшего сезона. Ожидается, дата возобновления чемпионата Казахстана в Премьер-Лиге, Первой и Второй лигах станет известна на следующей неделе.

КПЛ была прервана в середине марта — не все команды даже успели доиграть матчи 3-го тура. Пока в турнирной таблице лидирует «Астана» — столичный клуб набрал 7 очков.