ФК «Астана» официально раскрыл свой бюджет на сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» сделала заявление о своем бюджете на сезон, передает Sports.kz.

«В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба «Астана» размером в 15 миллиардов тенге. Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена: бюджет клуба на 2021 год составляет 5 миллиардов тенге», — гласит сообщение на официальном сайте столичного клуба.

Напомним, по итогам КПЛ-2021 «Астана» заняла второе место, уступив в концовке чемпионата «золото» костанайскому «Тоболу». После завершения первенства команду покинул главный тренер Андрей Тихонов.

Фото: fcastana.kz