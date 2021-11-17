Новости
ФК «Астана» официально раскрыл свой бюджет на сезон
17 Ноября 2021 20:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная «Астана» сделала заявление о своем бюджете на сезон, передает Sports.kz.
Новости по темеЖанибек Алимханулы проведет самый большой бой в своей карьере Сборная Кыргызстана по футболу обошла Казахстан в рейтинге ФИФА Депутаты: Где 78 футболистов, которых торжественно провожали на учебу в Бразилию
«В ряде СМИ была опубликована информация о бюджете футбольного клуба «Астана» размером в 15 миллиардов тенге. Клуб заявляет, что данная сумма сильно преувеличена: бюджет клуба на 2021 год составляет 5 миллиардов тенге», — гласит сообщение на официальном сайте столичного клуба.
Напомним, по итогам КПЛ-2021 «Астана» заняла второе место, уступив в концовке чемпионата «золото» костанайскому «Тоболу». После завершения первенства команду покинул главный тренер Андрей Тихонов.Фото: fcastana.kz
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Думаю, что сборная сделает выводы - Даурен Абаев о крупном поражении по футболу
- Вице-президент Федерации тенниса Казахстана избран членом совета директоров ATF
- Сборная Кыргызстана по футболу обошла Казахстан в рейтинге ФИФА
- Депутаты: Где 78 футболистов, которых торжественно провожали на учебу в Бразилию
- Проигрыш казахстанских футболистов сборной Франции назвал позорным депутат
- Женская команда Казахстана по регби выступит на чемпионате Азии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047