26 Июля 2022 14:42

ФК «Астана» одержал больше всех крупных побед в КПЛ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О количестве крупных побед на матчах в весенне-летней части чемпионата Казахстана сообщил KazFootball.kz, передает МИА «Казинформ».

В весенне-летней части чемпионата Казахстана было зафиксировано 15 игр, где одна из команд одержала победу в три и более мячей. В первой части Премьер-лиги команды сыграли по 15 матчей, за исключением «Акжайыка» и «Турана», сыгравшие по 14 матчей.

Больше всех крупных побед одержала «Астана» – 5. На счету «Шахтера» – 3 победы и «Ордабасы» – 2 крупные победы. Шесть клубов – «Мактаарал», «Аксу», «Кызыл-Жар», «Туран», «Кайрат» и «Акжайык» не выиграли ни одного матча с крупным счетом.

Больше всех одержали крупные победы:

1. «Астана» – 5 крупных побед;

2. «Шахтёр» – 3;

3. «Ордабасы» – 2;

5-8. «Атырау» – 1;

5-8. «Каспий» – 1;

5-8. «Тараз» – 1;

5-8. «Актобе» – 1;

5-8. «Тобол» – 1;

9-14. «Мактаарал» – 0;

9-14. «Аксу» – 0;

9-14. «Кызыл-Жар» – 0;

9-14. «Туран» – 0;

9-14. «Кайрат» – 0;

9-14. «Акжайык» – 0.





Фото: kazfootball.kz