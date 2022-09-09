ФК «Астана» объявил о кадровых перестановках в руководстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В руководстве футбольного клуба «Астана» произошли кадровые изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«На должность исполнительного директора назначен казахстанский специалист Арслан Беспаев. Ранее он работал в структурных подразделениях «КазМунайГаз», управлении финансов города Алматы и аппарате акима Западно-Казахстанской области. С 2019-го года по март 2022 занимал руководящую должность в одном из департаментов «Астаны». Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем», - сообщили в пресс-службе команды.

На должность советника генерального директора «Астаны» по вопросам спортивной деятельности назначен Аскар Абильдаев. Ранее он занимал должность директора департамента массового футбола Казахстанской федерации футбола и исполнительного директора футбольных клубов «Шахтер» и «Каспий», также являлся президентом ассоциации футзала Казахстана и директором департамента футзала Казахстанской федерации футбола.









Фото:fcastana.kz











