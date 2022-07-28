28 Июля 2022 20:24

ФК «Астана» назвал стартовый состав на ответный матч с «Ракувом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Конференций «Астана» дома примет польский «Ракув», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент стали известны стартовые составы команд:

«Астана»: Заруцкий, Брайан, Бескоровайный, Кусяпов, Габышев, Поляков, Манзорро, Эбонг, Эуженио, Влут, Манзорро;

«Ракув»: Ковачевич, Рундич, Арсенич, Сварнас, Кун, Ледерман, Папаниколау, Тудор, Кочергин, Муселик, Вдовяк.

В запасе у казахстанского клуба Марко Милошевич, Камо Оганесян, Султан Сагнаев, Тимур Досмагамбетов, Артем Рахманов, Станислав Басманов, Владислав Пркопенко и Марин Томасов.

Начало игры «Астана» — «Ракув» в 21:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

В первом матче, который состоялся на прошлой неделе в Ченстохове (Польша), «Астана» потерпела сокрушительное поражение — 0:5. После этого столичный клуб провел матч в Кубке Казахстана, сыграв вничью с «Тураном» (1:1). Что касается «Ракува», то в перерыве между матчами с «Астаной» в национальном первенстве он не играл. Победитель пары «Астана» — «Ракув» в третьем раунде Лиги Конференций сыграет с победителем противостояния «Спартак» Трнава (Словакия) / «Ньютаун» (Уэльс).

Фото: пресс-службы ФК «Астана»







