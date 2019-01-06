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ФК «Актобе» пригласил нового тренера
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский специалист Андрей Ферапонтов войдет в тренерский штаб «Актобе», передает СИА «SPORTINFORM».
42-летний Ферапонтов в минувшем сезоне был главным тренером «Махтаарала», но в конце года решил покинуть клуб первой лиги. Как оказалось, казахстанский специалист решил вернуться в премьер-лигу, получив приглашение от руководства «Актобе». Ферапонтов будет ассистентом главного тренера. Официально «красно-белые» пока остаются без рулевого, но, скорее всего, командой будет руководить белорусский специалист Александр Седнев, входивший в тренерский штаб Владимира Муханова в прошлом году. Дело в том, что на «Актобе» наложен трансферный бан, который распространяется и на заявку тренерского штаба. Посему клуб вряд ли сможет заявить нового наставника.
Андрей Ферапонтов известен по своей работе в юношеской сборной Казахстана, в системе «Цесны», «Кайрата», «Ордабасы» и «Окжетпеса».
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