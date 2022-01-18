ФК «Актобе» покинули 14 игроков

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Актобе» решил не продлевать контракты с двумя иностранцами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Команду покинули россиянин Олег Чернышов и чех Михал Йерабек. Первый выступал за «Актобе» в течение двух сезонов. В 2020 году помог команде вернуться в Премьер-лигу. В прошедшем сезоне провел 17 матчей. На счету Йерабека - 22 матча, 1 забитый гол.

«Актобе» на данный момент покинули целый ряд игроков – Жасур Нарзикулов, Сергей Ревякин, Максим Федин, Еркебулан Нургалиев, Дидар Жалмукан, Тонго Думбия, Эрвейн Мукам, Юрий Перцух, Антон Шурыгин, Игорь Зенькович, Дмитрий Коркишко, Никита Лактионов.