Физкультурно-оздоровительный диспансер для спортсменов откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для спортсменов Нур-Султана откроют отдельный Физкультурно-оздоровительный диспансер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Услуги профобследования и контроля здоровья спортсменов с 2014 года в городе осуществляет городская поликлиника №5. Углубленные осмотры спортсменов специалистами и лабораторные анализы проводятся в общей очереди с другими пациентами. Что доставляет определенные неудобства и влияет на качество подготовки и оздоровительного процесса спортсменов.

О выделении отдельного медучреждения спортсмены просили на встрече с акимом столицы Алтаем Кульгиновым. Предложение было поддержано.

Данный диспансер позволяет спортсменам проводить углубленные медицинские осмотры, проводить реабилитацию и восстановление здоровья. В Физкультурно-оздровительный диспансер будут привлечены квалифицированные спортивные врачи для обеспечения своевременного обследования и контроля здоровья спортсменов с учетом их травм, лечения и восстановления.

Центр будет обеспечен как спортивными врачами, так и психологами, массажистами и специальными специалистами, которые будут следить за питанием спортсменов.