Физкультурно-оздоровительный диспансер для спортсменов откроют в Нур-Султане
Услуги профобследования и контроля здоровья спортсменов с 2014 года в городе осуществляет городская поликлиника №5. Углубленные осмотры спортсменов специалистами и лабораторные анализы проводятся в общей очереди с другими пациентами. Что доставляет определенные неудобства и влияет на качество подготовки и оздоровительного процесса спортсменов.
О выделении отдельного медучреждения спортсмены просили на встрече с акимом столицы Алтаем Кульгиновым. Предложение было поддержано.
Данный диспансер позволяет спортсменам проводить углубленные медицинские осмотры, проводить реабилитацию и восстановление здоровья. В Физкультурно-оздровительный диспансер будут привлечены квалифицированные спортивные врачи для обеспечения своевременного обследования и контроля здоровья спортсменов с учетом их травм, лечения и восстановления.
Центр будет обеспечен как спортивными врачами, так и психологами, массажистами и специальными специалистами, которые будут следить за питанием спортсменов.