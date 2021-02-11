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    14:29, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Физкультурно-оздоровительный диспансер для спортсменов откроют в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для спортсменов Нур-Султана откроют отдельный Физкультурно-оздоровительный диспансер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Услуги профобследования и контроля здоровья спортсменов с 2014 года в городе осуществляет городская поликлиника №5. Углубленные осмотры спортсменов специалистами и лабораторные анализы проводятся в общей очереди с другими пациентами. Что доставляет определенные неудобства и влияет на качество подготовки и оздоровительного процесса спортсменов.

    О выделении отдельного медучреждения спортсмены просили на встрече с акимом столицы Алтаем Кульгиновым. Предложение было поддержано.

    Данный диспансер позволяет спортсменам проводить углубленные медицинские осмотры, проводить реабилитацию и восстановление здоровья. В Физкультурно-оздровительный диспансер будут привлечены квалифицированные спортивные врачи для обеспечения своевременного обследования и контроля здоровья спортсменов с учетом их травм, лечения и восстановления.

    Центр будет обеспечен как спортивными врачами, так и психологами, массажистами и специальными специалистами, которые будут следить за питанием спортсменов.


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