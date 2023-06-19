АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, китайские ученые проверили влияние физической нагрузки и здорового сна на риск преждевременной смертности, передает МИА «Казинформ».

«Исследование показало, что повышенный уровень физической нагрузки снижает риск смертности, связанный с короткой или длинной продолжительностью сна», — сказал автор исследования, доктор Цзихуэй Чжан из Медицинского университета Гуанчжоу.

Ученые проанализировали результаты 92 221 человека от 40 до 73 лет из Британского биобанка, которые носили браслет с акселерометром в течение одной недели на протяжении с 2013 по 2015 год. При этом 73,2% участников программы имели нормальную продолжительность сна, в пределах 6-8 часов в сутки. 19,7% наблюдаемых спали свыше 8 часов, а 7,1% страдали бессонницей. 33,4% участников имели выраженный дефицит физической нагрузки.

Исследователи отметили, что среди участников с низкой физической нагрузкой в сочетании с дефицитом сна или избытком риск смерти от всех причин повышался на 16% и 37% соответственно. Среди пациентов со средним уровнем физической нагрузки только дефицит сна вызывал негативное влияние, повышая риск смерти на 41%. Среди участников со средним уровнем нагрузки и избытком сна увеличения риска смерти не наблюдалось. У людей с интенсивным уровнем физической нагрузки, продолжительность сна оказалась не связана с риском смерти.

Кроме того, среди участников исследования с низким уровнем физической нагрузки и дефицитом сна риск смерти в результате сердечно-сосудистых болезней повышался на 69%, но при увеличении физической нагрузки до умеренного или высокого уровня этот риск исчезал. У людей с избытком сна и низким уровнем физической нагрузки риск смерти от рака повышался на 21%, но этот риск также исчезал при увеличении уровня физической нагрузки.

«Исследование китайских ученых подтверждает тесную связь между физической культурой и продолжительностью сна с риском смерти. Поэтому физическая нагрузка способна смягчить негативные последствия плохого сна. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю. Только здоровый образ жизни и здоровые привычки, поддерживаемые и управляемые самим человеком, позволят прожить долгую и качественную жизнь», - отметил казахстанский эксперт Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья».