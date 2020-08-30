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FIVB отменила четыре соревнования по пляжному волейболу

30 Августа 2020 17:00
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FIVB отменила четыре соревнования по пляжному волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) отменила четыре мероприятия и отложила флагманский турнир для возрастных групп, поскольку коронавирус продолжает влиять на календарь этого вида спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Чемпионат мира по пляжному волейболу среди детей до 19 лет в Рой-Эт в Таиланде должен был пройти с 10 по 15 ноября, но был перенесен на 2021 год. Новым окном для этого события стало 24-28 марта. Возрастной ценз останется неизменным, спортсмены должны родиться 1 января 2002 года или позже.

Четыре соревнования Мирового турнира по пляжному волейболу были отменены из-за кризиса со здоровьем, крупнейшее из них - соревнование с четырьмя звездами в Янчжоу в Китае, которое ранее было отложено.

Отложенные однозвездочные мероприятия в Сатуне в Таиланде и на острове Туан Чау во Вьетнаме теперь отменяются.

Двухзвездочное мероприятие в Ларнаке на Кипре, первоначально запланированное на 25 и 27 сентября, было дополнительно отменено.

Система ранжирования FIVB была заморожена с 16 марта, и руководящий орган заявил, что он будет продолжать следить за состоянием других соревнований в связи с коронавирусом. В настоящее время во Франции в Монпелье проходит турнир с одной звездой и только для мужчин.


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