FIVB отменила четыре соревнования по пляжному волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация волейбола (FIVB) отменила четыре мероприятия и отложила флагманский турнир для возрастных групп, поскольку коронавирус продолжает влиять на календарь этого вида спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Чемпионат мира по пляжному волейболу среди детей до 19 лет в Рой-Эт в Таиланде должен был пройти с 10 по 15 ноября, но был перенесен на 2021 год. Новым окном для этого события стало 24-28 марта. Возрастной ценз останется неизменным, спортсмены должны родиться 1 января 2002 года или позже.

Четыре соревнования Мирового турнира по пляжному волейболу были отменены из-за кризиса со здоровьем, крупнейшее из них - соревнование с четырьмя звездами в Янчжоу в Китае, которое ранее было отложено.

Отложенные однозвездочные мероприятия в Сатуне в Таиланде и на острове Туан Чау во Вьетнаме теперь отменяются.

Двухзвездочное мероприятие в Ларнаке на Кипре, первоначально запланированное на 25 и 27 сентября, было дополнительно отменено.

Система ранжирования FIVB была заморожена с 16 марта, и руководящий орган заявил, что он будет продолжать следить за состоянием других соревнований в связи с коронавирусом. В настоящее время во Франции в Монпелье проходит турнир с одной звездой и только для мужчин.