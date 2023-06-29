Фитолабораторию по выращиванию конопли организовал у себя дома карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Фитолабораторию по выращиванию конопли организовал у себя дома житель Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Карасорa»сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Караганды на одной из улиц города остановили 52-летнего мужчину. Он признался, что у себя дома выращивает коноплю.

По месту жительства задержанного полицейские обнаружили настоящую фитолабораторию по выращиванию наркосодержащего растения. Они изъяли семена канабиса, кусты растения, посаженные в 28 стаканчиков, весы, три книги с инструкциями по выращиванию канабиса, 40 ампул с веществом для удобрения растения, ультрафиолетовую лампу.

Экспертиза установила, что растения, предоставленные в 28 стаканчиках, являются коноплей.

Ведется досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».