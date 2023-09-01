Фитолабораторию по выращиванию конопли ликвидировали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В результате отработки оперативной информации в рамках антинаркотического мероприятия «Карасора» управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции совместно с сотрудниками городского ДКНБ выявлена фитолаборатория по выращиванию наркосодержащего растения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



В пристройке дома у жителя Енбекшинского района обнаружены 19 посаженных в горшки кустов конопли. 38-летний мужчина создал условия для искусственного выращивания запрещенных растений методом гидропоники, оборудовав помещение вентиляционной системой и самодельными лампами. Незаконный посев правоохранители также установили на крыше сарая. Здесь наркоаграрий вырастил большие кусты конопли в 17 пластиковых ведрах. Общая масса изъятых растений составила почти 14 кг.