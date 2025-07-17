Фитолабораторию по выращиванию конопли организовал житель Атырау

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области совместно с кинологами Центра кинологической службы задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании наркотических растений.

При осмотре его дома в специально оборудованном сарае полицейские обнаружили фитолабораторию. В ней находился 21 куст конопли общей массой 5 килограммов. Все растения изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества начато досудебное расследование. Прочие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.





