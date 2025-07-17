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    19:00, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Фитолабораторию по выращиванию конопли организовал житель Атырау

    Сотрудники полиции Атырауской области пресекли деятельность фитолаборатории, где выращивались наркосодержащие растения. Задержан 52-летний житель города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    конопля
    Фото: Polisia.kz

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области совместно с кинологами Центра кинологической службы задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном культивировании наркотических растений.

    При осмотре его дома в специально оборудованном сарае полицейские обнаружили фитолабораторию. В ней находился 21 куст конопли общей массой 5 килограммов. Все растения изъяты в качестве вещественных доказательств.

    По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества начато досудебное расследование. Прочие сведения в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

    В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Наркотики Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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