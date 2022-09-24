Фитолабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Незаконный бизнес по производству наркотиков в Кокшетау организовали трое жителей Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате совместной спецоперации подразделений по противодействию наркопреступности и криминальной полиции департамента на территории Кокшетау задержан закладчик наркотических средств, у которого при личном обыске обнаружено 11 пакетиков с марихуаной, общим весом 195 гр.

В рамках следственных мероприятий, установлено что 20-летний задержанный является жителем города Аксу Павлодарской области. Далее оперативниками при выяснении канала приобретения данного наркотика, при попытке передачи наркотических средств закладчику, был задержан еще один 21-летний павлодарец. При нем полицейские обнаружили аналогичное вещество, весом 145 гр.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что марихуана изготавливалась здесь же, на территории Кокшетау.

В тот же день в арендованном частном доме, оперативниками была проведена третья спецоперация, в результате которой задержан организатор подпольной фитолаборатории, также житель Павлодара.

Во время обыска, полицейскими изъято 10 кустов конопли, общий вес составил 1,32 кг и 2 пакета с высушенной марихуаной весом почти 2 кг. Здесь же находилось и специальное оборудование: световые и диодные лампы, вентиляторы, термометры, приборы измерения влажности и пакетик с семенами конопли. Кроме того, изъято три приспособления для употребления наркотиков. По всем фактам начаты досудебные расследования, фигуранты на период расследования находятся под арестом. Известно, что все трое павлодарцев на протяжении некоторого времени занимались культивированием наркосодержащих растений, незаконным хранением и дальнейшим сбытом полученных наркотиков на территории Кокшетау.

Фото: polisia.kz















