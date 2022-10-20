Фитолабораторию для выращивания марихуаны организовал житель Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Владельцем квартиры в Талдыкоргане, где выращивали марихуану, оказался 34-летний мужчина. Свою спальную комнату он обустроил под фитолабораторию для производства наркотиков. Под специальными световыми лампами, в садовых горшках, были высажены 10 кустов марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Лаборатория была расположена на втором этаже многоквартирного дома. Подозреваемый ранее не привлекался к ответственности. Сейчас по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений начато уголовное расследование. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», - сообщил заместитель начальника управления противодействия наркобизнесу ДП Жетысуской области Аян Исабеков.

Во время обыска в соседней комнате благоустроенной квартиры полиция обнаружила неизвестные грибы, за которыми хозяин также тщательно ухаживал. Грибы изъяты и направлены на экспертизу для определения их наркотического содержания.

С начала года в регионе зарегистрировали уже 10 фактов культивирования наркосодержащих растений. К ответственности привлечено более 20 наркоторговцев. Из незаконного оборота изъято около 40 кг различных наркотиков, из которых свыше 2 кг – «синтетика».

Фото: polisia.kz











