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Фитнес-клубы и кабинеты косметологии все еще под запретом в столице

24 Мая 2020 12:52
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Фитнес-клубы и кабинеты косметологии все еще под запретом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До полного спада заболеваемости COVID-19 в столице все еще запрещается деятельность ночных клубов, фитнес-клубов и залов, тренажерных залов, СПА-салонов, массажных кабинетов, косметологических кабинетов, клиник, передает МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению главного санитарного врача города Нур-Султана, также не разрешена работа организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и другие), компьютерных клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.для детей), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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