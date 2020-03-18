Фитнес-центры и салоны красоты закрываются в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев, рассказал, какие объекты сферы услуг закроются на время карантина в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Банки и почта работают в штатном режиме. Мы рекомендуем до 70% сотрудников перевести на дистанционную работу, если это возможно, всем компаниям, вне зависимости от отрасли. Никаких запретов и ограничений нет по их работе. По ресторанам, кальянным и остальному общепиту имеются ограничения, запрещено принимать клиентов, но мы всем рекомендуем работать на вынос», - рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.
Также он подчеркнул, что все фитнес-центры, спа и салоны красоты закрываются.
На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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