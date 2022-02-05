Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз – «стабильный», что отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Агентство отметило, что несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. По мнению агентства, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства поддержат рост казахстанской экономики.

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 46% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. При этом отмечается зависимость страны от сырьевых товаров, более высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики по сравнению с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу 2022 года и возвращение инфляции к целевому коридору к концу 2023 года. В Агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной задачей и отдельно отмечают ответные экономические меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду с более расширенным планом по улучшению социально-экономической ситуации.

В Fitch Ratings также подчеркнули совершенствование практики регулирования и надзора в банковском секторе и указали на улучшение его показателей: уровень неработающих кредитов достиг исторически низкого уровня в 3,3%, обеспечиваются достаточность капитала и ликвидность. При этом сохраняется более высокий в сравнении с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом уровень долларизации депозитов, а также быстрый рост кредитования, в частности, ипотечного кредитования.

Согласно Fitch Ratings, динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего политического и социального развития, совершенствования государственного управления, а также от направлений экономической политики.



