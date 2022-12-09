Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком»

9 Декабря 2022, 16:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВВ- (прогноз «Стабильный»). Среди основных драйверов рейтинга аналитики называют устойчивые рыночные позиции группы компаний, сильные результаты, а также существенный запас финпрочности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент коммуникаций АО «Казахтелеком».

По мнению аналитиков Fitch Ratings, «Казахтелеком» располагает большими возможностями за счет развитой сетевой инфраструктуры и ввиду сильного финпрофиля. Высокая оценка кредитоспособности крупнейшего оператора РК поддерживается лидирующим положением компании во всех сегментах телекоммуникационного рынка в РК. В 2021 году доля компании по абонентам фиксированной телефонии составила 93%, по фиксированному широкополосному доступу - 71%, в мобильном сегменте и сегменте платного телевидения - 59% и 37% соответственно, что объясняет более чем 60 %-ую рыночную долю оператора при расчете по доходам.

«Отчет Fitch Ratings стал второй позитивной оценкой позиций компании со стороны авторитетных международных структур за последнее время, - отмечает главный финдиректор «Казахтелеком» Людмила Атамуратова. – В конце ноября S&P Global Ratings опубликовало свой ежегодный отчет о кредитном рейтинге «Казахтелеком». Согласно их выводам, он остался на уровне ВВ+ (прогноз «Стабильный»). Fitch Ratings же оценивают уровень рейтинга компании на один шаг выше, чем S&P Global Ratings – уже на инвестиционном уровне «ВВВ-».

По итогам 9 месяцев 2022 года, по мнению экспертов Fitch Ratings, АО «Казахтелеком» показало отличные результаты как в 2021-м, так и за прошедшие периоды 2022 года. Общая выручка группы выросла на 9,8%, а показатель EBITDA сохраняется на уровне выше 43%.

Fitch Ratings также отмечает, что сильные рыночные позиции «Казахтелеком» схожи с европейскими операторами - нидерландским Royal KPN N.V. (KPN; BBB/Stable), британским BT Group (BT; BBB/Stable) и турецким оператором Turk Telekomunikasyon A.S. (TT; B/Negative), но при значительно меньшем масштабе. В отличие от турецкого оператора «Казахтелеком» не подвержен валютному риску. Кроме этого, рейтинг компании ограничен уровнем суверенного рейтинга РК.

Кредитный рейтинг дочерней компании АО «Казахтелеком» - АО «Кселл», который по мнению агентства, выигрывает от связи с «Казахтелеком», также был подтвержден экспертами Fitch Ratings на прежнем уровне «ВВ+», прогноз «Стабильный».