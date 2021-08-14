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Fitch Ratings подтвердило допандемический кредитный рейтинг Казахстана

14 Августа 2021 10:00
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Fitch Ratings подтвердило допандемический кредитный рейтинг Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило допандемический суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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Аналитики Fitch отмечают, что стабильный рейтинг Казахстана отражает сильную фискальную позицию страны, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень государственного долга.

Эти факторы позволили экономике страны сохранить устойчивость перед шоками, связанными с пандемией и волатильностью на энергетическом рынке.

Особо отмечается стимулирующий эффект текущей макроэкономической политики Правительства благодаря увеличению расходов на поддержку деловой активности в реальном секторе экономики и МСБ.

Кроме того, в качестве одного из ключевых факторов устойчивости кредитных оценок приводится наличие значительных международных резервов страны (по итогам первого полугодия 47% от ВВП), которые были поддержаны существенной отдачей от инвестиций в международные финансовые активы и ростом цен на золото.

Агентство также указывает на ряд других факторов, положительно повлиявших на стабильный рейтинг Казахстана, включая гибкий обменный курс, высокую капитализацию и низкую долю неработающих кредитов БВУ.

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в текущем году на уровне 3,5%, с ускорением до 4% в 2022 г.

Ранее, 11 августа 2021 г., кредитное агентство Moody’s повысило рейтинг Казахстана до уровня Baa2 с прогнозом «Стабильный».


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