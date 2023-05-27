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Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 08:16
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность страны.

Аналитики ожидают, что профицит текущего счета будет поддерживаться до 2024 года после значительного улучшения до 3,4%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Согласно их мнению, это будет способствовать дальнейшему укреплению внешнего баланса Казахстана.

В целом, Fitch прогнозирует рост экономики РК до 4,5% в 2023 году и 4,8% в 2024 году.


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