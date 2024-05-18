Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг страны, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.

Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику Казахстана.