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    02:19, 18 Май 2024 | GMT +6

    Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

    Fitch Ratings
    Фото: Минэкономики РК

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

    Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг страны, отмечаются значительные внешние буферы, резервы в иностранной валюте, стабильная фискальная позиция, низкий уровень государственного долга, а также умеренная подверженность внешним рискам.

    Аналитики Fitch Ratings прогнозируют дальнейшее укрепление валютных резервов, а также сокращение дефицита текущего счета на фоне умеренного роста импорта и увеличения объемов добычи и экспорта нефти.

    По мнению Fitch, новые фискальные правила, ограничивающие рост бюджетных расходов и гарантированные трансферты из Национального фонда РК, должны укрепить налогово-бюджетную политику.

    Также Fitch отмечают относительно низкие риски наложения вторичных санкций и их влияния на экономику Казахстана.

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики Рейтинг Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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