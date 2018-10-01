Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Республики Казахстан в иностранной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению рейтингового агентства, РДЭ Казахстана, в частности, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства.

«На экономический рост в Казахстане по-прежнему оказывает существенное влияние ситуация в нефтяном секторе. Более высокие объемы добычи и рост цен на нефть в мире способствовали укреплению роста валового внутреннего продукта (ВВП) и счета внешних текущих операций в течение последнего года.

В то же время повышение гибкости обменного курса и улучшение надежности монетарной политики способствовали смягчению влияния внешней волатильности, обусловленной снижением готовности принимать риски в глобальном масштабе и последствиями санкций США в отношении России», - отмечают аналитики рейтингового агентства.

Кроме того, Fitch полагает, что продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и бюджетная консолидация в объеме, достаточном для стабилизации буферов накоплений на хорошем уровне, усиливает способность Казахстана абсорбировать шоки относительно 2014-2015 годов.

Как сообщают аналитики, внешний баланс государства по-прежнему находится на хорошем уровне: чистые суверенные иностранные активы по прогнозам составят 43% от ВВП в 2018 году, что является самым сильным показателем для рейтинговой категории «BBB».

Согласно ожиданиям Fitch, активы Национального фонда РК (НФРК) достигнут 58,3 млрд долларов США (34% от ВВП) на конец 2018 года, а валовые международные резервы (международные резервы Национального банка РК и неакционерные активы НФРК) составят 77,2 млрд долларов США в 2018 году (12 месяцев текущих платежей в иностранной валюте).

«По прогнозам валютные активы Казахстана будут постепенно увеличиваться в 2019-2020 годах, отражая сохранение благоприятных цен на нефть и прогнозируемое в настоящее время сокращение трансфертов в государственный бюджет», - утверждают аналитики рейтингового агентства.

Более высокие цены на нефть и увеличение объемов экспорта сократят дефицит счета текущих операций и поддержат стабилизацию валютных активов. Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций сократится до 1,7% от ВВП в 2018 году, что будет отражать, с одной стороны, укрепление торгового профицита (15,4% от ВВП), а с другой стороны, более высокий дефицит доходов (13,8% от ВВП), получаемых от дивидендных выплат и перечисления прибыли.

В свою очередь дефицит счета текущих операций прогнозируется в среднем на уровне 1,1% от ВВП в 2019 и 2020 годах, что будет отражать умеренный рост импорта, сохранение благоприятных цен на нефть, а также более значительные объемы производства и продолжение оттока прямых иностранных инвестиций.