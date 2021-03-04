Фишинговые ссылки использовали мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за один день произошло шесть интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».По информации пресс-службы департамента полиции, двух случаях злоумышленники реализовали «высокотехнологичный» сценарий.

Жители Петропавловска разместили в интернете объявления о продаже спортивного велосипеда и сотового телефона. «Покупатель» якобы из другого региона написал в WhatsApp и предложил отправить ему товар с курьером. Продавцу нужно было только пройти по ссылке и нажать на кнопку «подтвердить». Все остальные хлопоты, связанные с оплатой курьера – покупатель брал на себя.

«На самом деле это была фишинговая ссылка, ведущая на сайт-двойник, специально созданный мошенниками. Перехода по ссылке чаще всего достаточно, чтобы мошенники заполучили пароли, логины и другую конфиденциальную информацию, введенную на вашем устройстве. В ряде случаев мошенники продолжают диалог, уверяя, что на сайте возник технический сбой, из-за чего не удаётся перевести продавцу деньги. Обычно переговоры заканчиваются тем, что жертва сообщает преступнику код, поступивший на телефон с sms-сообщением. Этот код является разовым паролем, который даёт злоумышленникам возможность управлять средствами на чужой карте», - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Подчернин.

Полицейские рекомендуют всем людям не доверять предлагаемым ссылкам, тщательно сравнивать их со ссылками на сайты реально существующих организаций. Разница даже в одном символе может свидетельствовать о мошеннических посягательствах.



