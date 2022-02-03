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FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине

3 Февраля 2022 15:22
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FIS определил шансы казахстанских фристайлистов Галышевой и Колмакова подняться на пьедестал на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер в южнокорейском Пхенчхане казахстанская могулистка Юлия Галышева имеет неплохие шансы снова подняться на пьедестал на зимних Олимпийских играх в Пекине. Настрой на победу и шансы спортсменки из Казахстана позитивно оценивают в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS), передает МИА «Казинформ».

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В четверг состоятся первые квалификации в могуле у мужчин и женщин в китайском Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР). В списке основных фаворитов в женском могуле на зимних Играх в Пекине – французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японская и австралийская спортсменки Анри Кавамура и Джакара Энтони.

«Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок, готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин», - говорится в превью FIS к олимпийским соревнованиям по могулу.

Что касается мужчин, то, нынешним фаворитом состязаний в могуле является канадец Микаэль Кингсбери, который практически выиграл все, что можно в могуле (шестикратный чемпион мира, серебряный призер Сочи-2014 и чемпион Пхенчхана-2018). Серьезную конкуренцию за «золото» в Пекине Кингсбери может составить японец Икума Хорисима.

«Кроме дуэта Кингсбери и Хорисимы, стоит упомянуть Вальтера Валлберга из Швеции, Бенджамина Каве (Франция), Мэтт Грэма (Австралия) и Павла Колмакова из Казахстана, и это лишь некоторые из тех спортсменов, которые могут преподнести сенсацию на этой неделе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине», - отмечается в обзоре FIS.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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