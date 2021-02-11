FIS Open по фристайлу-могул: Юлия Галышева завоевала «золото»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дир-Вэлли (США) проходит международный турнир по фристайлу-могул FIS Open. В активе команды Казахстана золотая медаль соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее завоевала Юлия Галышева, которая показала лучший результат в женских соревнованиях. Второе место, по итогам турнира, осталось за представительницей США Авиталь Кэрол. Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Элизабет Лэмли.

Казахстанки Аяулым Амренова и Анастасия Городко заняли 15-ое и 41-ое места соответственно.

У мужчин подиум разделили между собой представители США. Так, первым стал Джоэл Хедрик. На втором месте расположился Коул Макдональд. Замкнул тройку лидеров Алекс Льюис. Представлявшие Казахстан Павел Колмаков, Сергей Романов и Антон Бондарев расположились на восьмом, 15-ом и 20-ом местах соответственно.