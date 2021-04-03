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    06:29, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Фируза Шарипова узнала имя новой соперницы по следующему бою

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (12-1, 6 КО) узнала новую соперницу по следующему бою, который состоится 3 апреля в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Изначально Шарипова должна была драться с россиянкой Софьей Очигавой (4-0, 1 КО), которая является серебряной призеркой Олимпиады-2012, однако в итоге встретится с другой представительницей России — Юлией Чернобородовой (0-1).

    Шарипова провела свой последний бой в октябре 2020 года — она победила единогласным решением судей Сару Марьянович (7-8, 3 КО). Интересно, что Шарипова уже дралась с Чернобородовой (для нее это был единственный бой в профи) — в 2017 году Фируза выиграла у россиянки единогласным решением.

    Напомним, международный турнир по профессиональному боксу, который организует компания «М13», пройдет третьего апреля на арене «Баскет-Холл». Будет разыграно пять чемпионских поясов по версии «М13».

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