Фируза Шарипова узнала имя новой соперницы по следующему бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (12-1, 6 КО) узнала новую соперницу по следующему бою, который состоится 3 апреля в Казани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Изначально Шарипова должна была драться с россиянкой Софьей Очигавой (4-0, 1 КО), которая является серебряной призеркой Олимпиады-2012, однако в итоге встретится с другой представительницей России — Юлией Чернобородовой (0-1).

Шарипова провела свой последний бой в октябре 2020 года — она победила единогласным решением судей Сару Марьянович (7-8, 3 КО). Интересно, что Шарипова уже дралась с Чернобородовой (для нее это был единственный бой в профи) — в 2017 году Фируза выиграла у россиянки единогласным решением.

Напомним, международный турнир по профессиональному боксу, который организует компания «М13», пройдет третьего апреля на арене «Баскет-Холл». Будет разыграно пять чемпионских поясов по версии «М13».